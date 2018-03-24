» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

24 مارس 2018 - 02:36 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى عدد الغد " ننفرد بحوار الصدمات مع منافس السيسى: موسى مصطفى: هذا رأيى فى البرادعى وشفيق وخالد على وأيمن نور"، كذلك "من كفر المصيلحة إلى الرئاسة.. أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»"، كما ننشر " أنباء عن وفاته:«محمود عزت».. نكشف لغز اختفاء «ثعلب الإخوان»".

وننشر أيضًا " بعد عودة «عبد الجابر» و«جان»..ضمانات لعودة إعلاميى «إخوان الخارج»"، وكذلك " بحسب أسرته.. هذا ما يتعرض له مستشار «مرسى» ونجله بالعقرب"، وأيضًا " بعد قرار الحكومة بسحب "الأصل".. هل يلجأ المصريون للجنسية الثانية؟".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ لماذا تفضل دول أفريقيا "السيسي" على الإخوان ؟

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