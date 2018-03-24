الدمراوي يطلب محلب للرد على جهاز التعمير ويحذر من كارثة

24 مارس 2018 - 02:48 م

طالب المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء شهادة المهندس إبراهيم محلب في التحقيقات التي ستتم في مكتب النائب العام بناء على البلاغ الذي تقدمت به شركة المدائن الخاص بمخالفة جهاز التعمير للكود المصري للأساسات والبناء.

وقال الدمراوي إنه أثناء تولي محلب حقيبة وزارة الإسكان تم عرض مشكلة أساسات بورسعيد وقام محلب وقتها بعقد اجتماع موسع بالمركز القومي للبحوث وجهاز التعمير وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر ومكتب A=A وشركة المدائن، وكانت نتيجة الاجتماع هى الالتزام الكامل لمنطوق الكود المصري وباللفظ قال محلب لممثل مركز بحوث البناء وممثل جهاز التعمير: "لما يسألني وكيل النيابة لماذا خالفت الكود أقوله ايه اقوله فيه معادله لقيتها علي النت؟ متخالفوش الكود قيد انمله مش معقول يبقي الكود مصدر من وزارة الإسكان وأنا وزير الإسكان أول واحد أخالفه؟

وأكد الدمراوي أن تعليمات محلب كانت واضحة جدًا ولكن للأسف تم التحايل عليها ولم يتم تطبيقها لأسباب لا يعلمها أحد، وقد تظهر في التحقيقات أو بدراسة الموضوع بواسطة لجنة محايدة يشكلها الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان.