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جهاز كشف الكذب (1/2)

وجهة نظر

عبدالله ظهري
عبدالله ظهري

د. عبدالله ظهري

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إنتبه تماماً وهو يقرأ هذا الخبر في صحيفته اليومية المفضلة " شركات بريطانية تستخدم جهاز كشف الكذب في إكتشاف كذب وألاعيب موظفيها..الجهاز يستطيع تحليل الصوت والحركات والاشارات..لن يستطيع الموظف أن يتغيب بعد اليوم ويقوم بالاتصال بشركته ليخبرهم بأنه متوعك ولن يتمكن من الذهاب للعمل.........الخ)..
"أووووه "...صرخ بفرحة غامرة " ده اللي أنا عايزه...كان فين من زمان الجهاز ده...يا موظفين يا كدابين ياولاد  الكدابين......وروني حتعملوا إيه مع الجهاز ده؟ " .. بحث عن الشركة المصنعة فوجدها بريطانية وعن الشركة الموزعة فوجدها روسية..والشركة الروسية تعرض على موقعها الجهاز وبرفقته صور فوتوغرافية تخرج فيها أسلاك من أصابع موظفين متصلة بسماعات وضعها مراقبون على آذانهم...ضحك بشدة وصاح " إيه ده؟!...دموع في عيون وقحة ...لأ لأ.. دموع في عيون موظف معجون بمية الكدب، طيب يا كدابين يا ولاد الكدابين .. هاها هاها هاها" .. طلب من سكرتيره إرسال رسالة بطلب الجهاز من الشركة...الجهاز ثمنه 20 الف دولار ...لا يهم فهو يفقد مئات الألوف بسبب أكاذيب الموظفين..كما أن الأمر سيكون مثيراً يكسر رتابة العمل ويهتك ستر الموظفين..
كالعادة تسرب الخبر في الشركة.. ربما تعمد هو تسريب الخبر.. الادارة تشتري جهاز لكشف الكذب..
فاكرين الجهاز اللي قعد عليه جمعة الشوان ورافت الهجان ...هو ده بالظبط ..
يا خبر إسود..هي وصلت لحد كده!!.
أيوة خليه يجيبه عشان إخوانا اللي وقَّعوا حيوط الشركة من كتر الكذب

                                                                    وفي مكتب آخر يدور حوار آخر
حنتصرف إزاي؟
إحنا لازم نتمرن على الجهاز ده..إحنا ما نقدرش نعيش من غير كدب...ده أنا لسه كنت مجهز كدبة متخرش المية عشان أطلع من الموقف الزفت اللي أنا فيه.
وأنا كمان من إمبارح عمال أظبط كدبة جديدة.. المرة اللي فاتت الكدبة ما كانتش مسبوكة، معجبتنيش كان فيها حاجة ناقصة حتى المدير بصلي من تحت لتحت لكن أهي عدت زي غيرها
فعلاً إحنا لازم نتمرن على الجهاز ده
إزاي؟؟ هو إحنا معانا الجهاز عشان نتمرن عليه؟؟
الجهاز مش معانا يبقى نعمله يا حبيبي.. إحنا بنألف حكايات مش حنعرف نعمل جهاز؟! نعرف فكرته ونقلده .. نجمع شوية حاجات سماعات على أسلاك على جهاز نبض..يعني الموضوع مش حيكون صعب
أحسن حاجة نعملها نبطل كدب ...يعني الجهاز مش حيشتغل بأثر رجعي ...كدبنا كتير في اللي فات خلينا نصدق في اللي جاي.
إتلهي على عينك ...إحنا معجونين بمية الكدب.. ده اليوم اللي ما باكذبش فيه بيجيلي إمساك وإنتفاخ وروحي بتطلع .. مش ممكن نبطل كدب.. إحنا حنكدب على بعض ولا إيه؟!
عندك حق طبعاً..خلينا في المهم..إحنا الأول حنحمل من اليوتيوب حلقة جمعة الشوان اللي حطوه فيها على جهاز كشف الكذب عشان نتعلم وناخد فكرة وبعدين ندور في النت على مكونات الجهاز وبيشتغل إزاي..أكيد حنوصل لحاجة تساعدنا...إحنا في تحدي يا جماعة ..تراثنا كله بيواجه هجمة تكنولوجية شرسة.
إحنا لازم كمان نبني إستراتيجية وتكتيكات جدديدة للكدب...الدنيا إتطورت وإحنا لازم نطور .. خلاص بقى الكدب القديم معادش ينفع...خالتي ماتت..جوز أمي عيان..كان عندي إسهال.. إيه الكلام الخايب ده.. الكذب لازم يبقى ليه فلسفة يا جماعة...يعني ننظر له بعمق...
ازاي يافالح؟.. بس من غير كدب ولو سمحت ما تبعش المية في حارة الكدابين
تابعوهم في المقال القادم 

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