الأمم المتحدة: 70% من مباني الرقة السورية مهدمة

03 أبريل 2018 - 11:18 م

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن 70% من مباني مدينة الرقة، شمالي سوريا، مهدمة، وما تزال الذخائر غير المتفجرة منتشرة في أحيائها.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن تقييمًا أمميًا للأوضاع في الرقة، أجري أمس الأول الأحد، كشف أن حجم التدمير يشمل نحو 70% من مباني المدينة، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على انتزاع إرهابيي "ب ي د" السيطرة عليها من "داعش"، بدعم أمريكي.



وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي من نيويورك، أن التقييم أظهر تضرر أو عدم وجود العديد من الخدمات، مثل الماء والكهرباء والصحة.



وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة وشركاءها يعملون حاليًا على سد الثغرات، وتلبية الحاجات ذات الأولوية، لتعزيز تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين".

