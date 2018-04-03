» فيديو.. الريال يقسو على يوفنتوس بثلاثية

03 أبريل 2018 - 11:27 م

وضع ريال مدريد قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بثلاثية نظيفة على يوفنتوس في ملعب تورينو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.



وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة عرضية من إيسكو وضعها على يسار الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.



وأضاف رونالدو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 64 بطريقة أكروباتية خلفية مزدوجة بعدما ارتقى عاليا في الهواء.



وأبدى زملاء رونالدو ومدربه زين الدين زيدان إعجابهم بالهدف، والتقطت عدسات الكاميرا المدرب الفرنسي وهو يشير بيديه مبديا إعجابه بالهدف.



وسجل الهدف الثالث للفريق الملكي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72.



وأصبحت مهمة يوفنتوس صعبة جدا في المواصلة بالبطولة القارية، إذ أنه مطالب بتعويض هذه النتيجة القاسية على ملعب سنتياغو برنابيو في مباراة الإياب.



وفي مباراة أخرى في نفس الدور، عاد بايرن ميونيخ الألماني من الأندلس بفوز ثمين على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 .

