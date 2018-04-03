"هذه هي علاقة روسيا بسلاح إيران النووي"

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن مدى علاقة روسيا بسلاح إيران النووي، مشيرا إلى مقال نشرته مجلة «ذا هيل» الأمريكية الأسبوعية تحت عنوان «روسيا ساعدت إيران في صناعة عبوة ناسفة نووية»، وأكد أن الروس يشددون على أن تلك حملة تقودها صحف أمريكية لشيطنة موسكـو.
وأوضح المسلماني، خلال برنامجه «الطبعة الأولى» على فضـائية «دريم»، إن مركز روسي كشف عن محطات اتبعتها إيران لتطوير التكنولوجيا النووية لديها، بعد أن سرقت تكنولوجيا نووية.
وأضاف أن السرقة والتجسس كانا الركيزة الأساسية لتطوير البرنامج الإيراني النووي، مشيرًا إلى أن بعض الصحف الأمريكية تتحدث بأن روسيا ساعدت إيران في امتلاك القنبلة النووية، وروسيا نفت ذلك، وترى أن ذلك جزء من الحملة ضد روسيا.
ولفت إلى أن مركز دراسات روسي تحدث بأن إيران استعانت بعلماء من الخارج لبناء البينة النووية الأساسية، ورغم ذلك لم تصل للقدرة على إنتاج القنبلة النووية.

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