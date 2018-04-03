تعليق خطير لـ"بوتين" بشأن مادة تسميم "سكريبال"

03 أبريل 2018 - 11:45 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، أن المادة السامة التي استخدمت في تسميم العميل البريطاني سيرجي سكريبال يمكن صناعتها في 20 دولة.



وقال بوتين للصحفيين، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»: «وفقا للخبراء الدوليين، في ما يقرب من 20 بلدا حول العالم، يمكن إنتاج مواد شالة للأعصاب مماثلة».



وأشار بوتين إلى أنه خلال محادثة مع أردوغان تطرق على الهامش لـ «قضية سكريبال».

