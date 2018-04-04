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شاهد.. رد غير متوقع من مدير مدرسة ذبح الساحر

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كشف الساحر أيمن المنصوري، صاحب واقعة مشهد الذبح بالمدرسة، عن أنه لم يقوم بفقرة الذبح في المدرسة إلا بعد موافقة مدير المدرسة، لافتة إلى أن هذه الفقرة السحرية هدفها الترويح عن الأطفال. 
وأضاف "الساحر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء،: "الأطفال نفسهم هم من طالبوا بمشاهدة هذه الفقرة، عشان بيحبوها".
يأتي هذا فيما أوضح محمد جبارة، مدير مدرسة المعصرة بالدقهلية، خلال نفس المداخلة الهاتفية، أنه قام بإعداد حفلة للأيتام، وفوجئ بما حدث في فقرة الساحر مثل المدعوين للحفل، لافتًا إلى أن المحافظ قام بإبعاده عن العمل ومشرف النشاط بسبب ذلك.

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