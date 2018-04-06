» الاعتداء على جامع «المسجد الأقصى» بألمانيا

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ألمانيا

المسجد الأقصى

اعتداء

جامع

تعرض جامع "المسجد الأقصى"، في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الجمعة لاعتداء من قبل مجهولين.

وأكد إمام المسجد، محمود أيدن، أنهم وجودوا نوافذ المسجد الذي يشرف عليه اتحاد المسلمين الأتراك، ملطخة بالدهان عند مجيئهم لأداء صلاة الفجر، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأشار "أيدن" إلى أن نوافذ المسجد تعرضت لتلطيخ من قبل مجهولين بالألوان: الأخضر والأحمر والأصفر، وتركوا كتابات فوق الدهان.

ونقل "أيدن" عن الشرطة بعد مجيئها إلى المسجد قولهم إن الاعتداء وقع بعد منتصف الليل.

وأعرب إمام المسجد عن قلقهم الشديد من الاعتداءات التي تتعرض لها المساجد في الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة أنّ 31 مسجداً في ألمانيا تعرض لاعتداء خلال العام الحالي، 21 منها نفذها أنصار "بي كا كا/ ب ي د"، و10 نفذها عنصريون، ما ألحق خسائر مادية بالمساجد.

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