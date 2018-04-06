» «فيفا» يعلن عن التصميم النهائي لتذكرة «مونديال» 2018

06 أبريل 2018 - 06:09 م

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن التصميم النهائي الخاص بتذاكر مباريات كأس العالم، والتي تستضيفها روسيا، خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

ونشر الموقع الرسمى لـ«الفيفا»، تذكرة المباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ويتضمن التصميم جميع المعلومات المتعلقة بالمباراة الرئيسية، مثل التاريخ والاستاد ووقت فتح البوابات والذي يتم قبل 3 ساعات من كل مباراة باستثناء المواجهتين الافتتاحية والنهائية والتي سيتم فتح الأبواب قبلها بأربع ساعات.

وأشار الموقع إلى أن التذاكر تتميز بوجود عناصر الأمان الرئيسية، من أجل اكتشاف التذاكر المزورة، موضحاً أنه سيتم تخصيص التذاكر عن طريق طباعة اسم حامل التذكرة عليها، منعاً لبيعها في السوق السوداء بجانب زيادة الأمان حال حدوث أي أعمال إرهابية.