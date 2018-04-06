هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

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وكالات

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نووى

جمال عبدالناصر

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر"، كان له دور غير مباشر في امتلاك (إسرائيل) سلاحا نوويا، بدعم من فرنسا التي وقف الأول أما طموحها في الجزائر.

وذكرت المجلة، في تقرير لها، أنه في منتصف خمسينات القرن الماضي، بدأ الدور الفرنسي في الجزائر يتقلص بدعم مصر بقيادة الرئيس الأسبق "جمال عبدالناصر"، للثوار الجزائريين، ما دفع فرنسا إلى الاستجابة لطلب دعم استخباراتي من (إسرائيل) حول الوضع في الجزائر، مقابل حصولها على أسلحة غير تقليدية.

وأضافت الصحيفة: "في عام 1956، طلبت فرنسا من (إسرائيل) دعم موقفها في العدوان الثلاثي على مصر مع بريطانيا، وكان ذلك الحدث سببا في موافقة باريس على منح (إسرائيل) مفاعلا نوويا للأبحاث".

وتابعت: "لكن بعد انسحاب فرنسا وبريطانيا من قناة السويس بضغط من الدول الكبرى، كانت المكافأة الفرنسية لـ(تل أبيب) هو حصولها على مفاعل ديمونة لإنتاج البلوتنيوم، واليورانيوم الخاص بتشغيله، إضافة إلى مفاعل للمعاجلة".

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن (إسرائيل) حصلت على كل ما تحتاجه لإنتاج البلوتنيوم اللازم لصناعة قنبلة نووية باستثناء المياه الثقيلة، مشيرة إلى أنها "كانت سابقة لم تذكر منذ ذلك الحين".

ولفتت المجلة إلى أنه "منذ اختراع المفاعلات النووية، لم تقم دولة بتحويل تلك التكنولوجيا إلى دولة أخرى بذات المستوى، الذي قدمته فرنسا لـ(إسرائيل)".


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