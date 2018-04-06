» أزمة جديدة داخل نادي الزمالك

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وزير الرياضة

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كشف أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، أن اللجنة المالية برئاسة اللواء إسماعيل الفار، والمكلفة من خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، تتعنت في صرف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق، ورواتب الجهاز الفني والإداري، رغم أنه تم إرسال جميع الكشوف لهم وأنه قام بالتوقيع عليها.

وأبدى مدير الكرة دهشته من إصرار اللجنة المالية، على حضور كل لاعب إلى الخزينة بالبطاقة الشخصية، والوقوف في طابور من أجل صرف المستحقات المالية، مع أن المتعارف عليه أن الإداري يحصل على المستحقات المالية ويتم توزيعها على اللاعبين، بناءً على الكشوف وعقودهم.

وأضاف حافظ، أن اللجنة المالية رفضت صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري للفريق، وطلبت الحصول على عقودهم، رغم أنهم قاموا من قبل بصرف الرواتب الخاصة بهم، وليست تلك المرة الأولى.

وأشار مدير الكرة، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني، عليهم ارتباطات عائلية بخلاف أن اللاعبين الأجانب مطالبين بدفع الإيجارات الخاصة بمسكنهم، مما يهدد بطردهم، وتعنت اللجنة المالية، أصاب الجميع بحالة من الاستياء والضيق بسبب التعنت المبالغ فيه.

وأوضح أيمن حافظ أن معسكر الفريق بالسويس، المقرر لها غدًا السبت لمواجهة المقاصة الأحد، مهددًا بالإلغاء بسبب عدم صرف لجنة الوزير المبلغ المالي الخاص بالمعسكر، رغم إرسال جميع الأوراق الخاصة، بمصاريف المعسكر وموقعه من مدير الكرة، وأمين الصندوق حازم ياسين.

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