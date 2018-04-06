6 شهداء و780 مصابًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين
أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

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الكاوتشوك

استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب نحو 780 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة في مواجهات اندلعت على الشريط الحدودي بقطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة" التي انطلقت ظهر اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن "فلسطينيًا (لم تعرف هويته) قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة"، خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويرتفع عدد الشهداء اليوم إلى ستة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلاً من صبحي أبو عطيوي 20 عامًا سكان النصيرات، وحسين محمد ماضي (16 عامًا) ومجدي رمضان شبات (38 عامًا)، وأسامة خميس قديح (38 عامًا) بعد ظهر اليوم، فيما توفي الثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس).

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ، بلغ 780 شخصاً.

وأوضحت الوزارة، أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".

ويتجمّع مئات الفلسطينيين، قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 27 فلسطينيًا، وإصابة المئات.

إصابة مصور قناة الأقصى الفضائية بغزة خليل أبو عاذرة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة

في السياق ذاته، أصيب مصور قناة الأقصى الفضائية بغزة، خليل أبو عاذرة جراء اعتداء الاحتلال على المسيرة.











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