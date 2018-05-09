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مرتضى: أتعرض لمعركة شرسة من الإنس والجن

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

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المصريون

الزمالك

مرتضى

الجن

الانس

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتعرض لمعركة شرسة من الذين يدّعون أنهم زمالكاوية، وكذلك معركة من الأنس والجن.

وأضاف "منصور": «شياطين الجن أرحم من شياطين الإنس، وهناك برامج مخصصة للهجوم عليا خلال الفترة الماضية».

وتابع «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «العاصمة»، اليوم الأربعاء، مخاطبًا منتقديه: «دوروا 700 سنة مش هتلاقوا غلطة لمرتضي منصور في نادي الزمالك ولا خارجه»، مضيفًا: «أنا راجل قانون، واللى اتبرع بـ 25 مليون جنيه، مش هياخد 5-10 جنيه».

ونوه بأنه استلم نادي الزمالك مديون، والآن به وفرة نحو ثلث مليار جنيه، متابعًا: «اللي بيخاف من ربنا ما بيخفش من الناس، وأنا بترعب من ربنا والناس متهمنيش، أهم شيء بالنسبة لى أنى أكون راضيًا عن نفسي قدام ربنا، يشوهوا فيا زي ماهم عايزين».

وتابع ردًا على تساؤل من الذي يحمي مرتضى منصور رغم كافة المعارك التي يخوضها، قائلًا: «ربنا ودعاء أبويا وأمي، أنا كنت وكيل نيابة وأبوس أيد أبويا وأمي، واللى أنا فيه بفضل دعاهم لي».

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