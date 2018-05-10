مفاجأة عن دفن جثامين مذبحة "فيلا الرحاب"

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كشف الإعلامي معتز الدمرداش، عن مفاجأة حول أماكن دفن العائلة التي لقت مصرعها بمدينة الرحاب ، مشيرا الى انه تم دفن الأب في محافظة وباقي العائلة في بمحافظة اخرى.

وقال "الدمرداش" عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" إنه تم دفن الزوجة والأبناء في مقابر عائلة الأم بالشرقية، ودفن الأب بالقاهرة".

وجدير بالذكر أنه قد لقت أسرة بالكامل مكونة من 5 أفراد مصرعها في منزلهم بمدينة الرحاب، فيما تحاول جهات التحقيق كشف غموض الواقعة، وفك طلاسم لغز مقتلهم.


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