  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:05 ص
بحث متقدم
الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

أديب

تعلق صادم من "أديب" بشأن زيادة تذاكر المترو

محمد صلاح

‏كاتبة كويتية : ماذا فعلت بنا يا محمد صلاح‎

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

فوانيس رمضان

«رمضان جانا».. المصريون يستقبلون رمضان

محاكمة قيادات الاخوان

ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يحضرون «فض رابعة»

جمال مبارك

هل يتحالف جمال مبارك والإخوان في انتخابات 2022؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

كاتب يكشف:

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هل تصبح «حكومة إسماعيل» كبش فداء للمترو؟

#

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

#

«الحريري»: أُحمل الرئيس مسئولية الغضب الشعبي

#

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

قال الكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة، إن مبادرة الرئاسة "اسأل الرئيس" للحوار مع الشباب يعكس تعامل الدولة بواقعية شديدة مع ملف الشباب، وتدرك أن هناك فجوة كبيرة حدثت على مدار عصور كثيرة وكان لابد من التعاطي معها بواقعية، مشددا على أنه يجب على كل مصري أن يفخر بالدولة في ظل الانجازات التي تتحقق.
وأضاف قمحة خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على الوفاء بتعهداتها، موضحا أن الشباب يشارك في كل تلك الانجازات، ورأى أن تلك المشاركة الشبابية تثبت أن الشباب المصري قادر طالما تم وضعه في الاطار المناسب لقدراته.
وأوضح قمحة أن تلك المبادرة تأتي بتوقيات المؤتمرات الدروية للشباب وليس مرتبكة بأمر آخر، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تُدار بطريقة "رد الفعل"، ورأى أن حالة الغضب التي سادت مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار تذاكر "مترو الأنفاق" لها ما يبررها لأن التعامل معها تم بأسلوب خاطئ، إذ لم يتم توضيح العديد من الجوانب الإيجابية مثل "الاشتراكات"، مؤكدا أن تلك الجوانب كان يجب التركيز عليها والتعامل معها قبل طرح أفكار زيادة سعر التذكرة، معتبرا أن الصحافة والإعلام هم من خلقوا "أزمة المترو"، لأنهم يبحثون عن القراءات.
وأشار قمحة إلى أنه من الخطأ تصور أن الدولة تطرح تلك المبادرة للتعامل مع تلك الأزمة، ورأى أن الدولة تعالج تلك الفجوة الإعلامية من خلال المؤتمرات والمبادرات، معربا عن اعتقاده بعقد مؤتمر للشباب عقب انتهاء المبادرة التي ستستمر لثلاثة أيام.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي
» والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه
» تعليق ناري لـ"أردوغان" بشأن نقل واشنطن سفارتها للقدس
» أخطر معلومة عن منفذ عملية الطعن في باريس
» ألمانيا تعتذر للسعودية على واقعة "زجاجات الخمور"
» «البرادعي» يوجه رسالة قاسية للعرب
» «البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس
» بالفيديو.. «مكة محمد صلاح» تستعرض مهارتها الكروية
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية
» بالفيديو.. رد ناري من«مرتضى» على رئيس سموحة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون