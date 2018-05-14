» «البورصة» تخسر 9 مليارات جنيه

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا لكافة المؤشرات، بختام تعاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9,1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951,742 مليار جنيه، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1,4 مليار جنيه.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 223 مليون جنيه، 4,2 مليون جنيه،  على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 52,2 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 9,7 مليون جنيه، 150,3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1,16% ليغلق عند مستوى 16984 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1,41% ليغلق عند مستوى 2899 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1,57% ليغلق عند مستوى 17227 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0,89% ليغلق عند مستوى 847 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0,59% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0,03% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.


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