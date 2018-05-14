» «عبد الغفار»: هذا هو الهدف من «ريادة الأعمال» بالجامعات

14 مايو 2018 - 06:00 م

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، فعاليات افتتاح منظومة دعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والابتكار، بحضورالدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بمقر جامعة النيل الأهلية.





وقال "عبد الغفار"، إن جامعة النيل الأهلية ككيان غير هادف للربح، وتعد من أهم الجامعات في مجال التكنولوجيا، والتي يجب دعمها لما تقدمه من خدمات تعليمية فائقة المستوى للطلاب.





وأضاف، أن الهدف من مركز ريادة الأعمال بالجامعات، هو تأهيل الشباب المصرى للعمل الحر، لافتاً إلى أن نموذج ريادة الأعمال يؤدى إلى تطوير الصناعات المحلية وربط الدراسة بسوق العمل المصرى.





وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير عددًا من المعامل البحثية، والتي تمكنت الجامعة من إنشائها وتطويرها خلال الفترة الماضية، ومنها معمل الطاقة المتجددة والتحكم الآلي المتقدم، ومعمل التصنيع ووحدة الابتكار؛ بهدف تطوير مهارات الابتكار لدى الطلاب والباحثين.





كما شاهد عبد الغفار، عرضًا حول أحدث التقنيات في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمسح بالليزر، كما استمع إلى عدد من الباحثين بمعمل التحكم في الاهتزازات الميكانيكية والصوتيات؛ بهدف تطوير منظومات التحكم في الصناعات المتقدمة وتطبيقات خطوط الإنتاج.





ويقدم البنك المركزى، الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل، وأن جامعة النيل الأهلية تستضيف عددًا من شركاء المجتمع المدنى، وأن منظومة دعم الصناعة المحلية تستخدم التقنيات الحديثة والمعارف المتقدمة، وذلك لإحداث التطوير النوعي في منظومة التعليم، وإكسابها المقومات الأساسية للمنافسة العالمية.

