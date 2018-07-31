الصحة تخاطب سلطات الحجر بالمطارات للاستعداد لموسم الحج

31 يوليه 2018 - 10:06 ص

أصدرت وزارة الصحة قرارا بالتعاون بينها وبين سلطات الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ، للاستعداد لبدء تفويج حجاج بيت الله الحرام إلي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تضمن قرار الوزارة لمديريات الصحة بالمطارات والمنافذ، التدعيم بالقوى البشرية المطلوبة، وفقا لحجم وكثافة التشغيل، وتدريب العاملين على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من جاهزية تيرمتومترات قياس درجة الحرارة عن بعد ”الأنفراريد”، والتأكد من توزيعها بالعيادات وصالات الوصول بما يتناسب مع حج التشغيل.

وأكد القرار ضرورة جاهزية مركز المعلومات من عدد كفاءة مدخلي البيانات وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والانترنت، وتوفير المطبوعات وكروت الصحة العامة والإرشاد ومطبوعات للتوعية، وكل أدوية الطوارئ والطعوم والأمصال المطلوبة، وإخطار الجهات المعنية بخطة الحجر الصحي لاستقبال الحجاج والإجراءات الوقائية المقررة.

أوضح الخطاب، أنه مطلوب من كل حاج وعامل موسمي بمناطق الحج ، تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية قبل الدخول إلى المملكة، لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات، كشرط للحصول على تأشيرة الحج أو العمرة أو العمل الرسمي.