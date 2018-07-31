تركيا تحذر مصر وإسرائيل من هذا الأمر

31 يوليه 2018 - 10:22 ص

ذكر موقع قناة "تي آر تي وورلد" التركية، أن أنقرة ترى أن التعليقات التي أدلى بها سفراء إسرائيل ومصر إلى قبرص "غير مناسبة"، حيث تشير هذه التصريحات إلى أن الاستعداد لمواجهة عسكرية مع القوات البحرية التركية في شرق البحر المتوسط خيار "متاح" .

وحذرت وزارة الخارجية التركية السفراء في جنوب قبرص اليوناني من "عدم تجاوز حدودهم" ردا على مبعوثي إسرائيل ومصر اللذين اقترحا الأسبوع الماضي أن العمل العسكري ضد القوات البحرية التركية في شرق البحر المتوسط كان خيارًا.

وخلال مؤتمر استمر ثلاثة أيام للشتات القبارصة اليونانيين في العاصمة المقسمة نيقوسيا بين 25 يوليو و27 يوليو، ذكر سامي رافيل، السفير الإسرائيلي لدى جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا، أنه "يأمل في ألا تستخدم بلاده القوة العسكرية ضد "الاستفزازات التركية" في المنطقة"، وفق ادعائه.

وفي غضون ذلك قالت السفيرة المصري، مي طه محمد، إن "مصر لن تتردد في القيام بعمل عسكري ضد سفن البحرية التركية قبالة قبرص "إذا لزم الأمر"، وهو ما نفته وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي علي لسان أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسمها.

في المقابل، وصفت السفيرة الأمريكية في الجزيرة، كاثلين دوهرتي، السلوك تجاه الإدارة القبرصية اليونانية بأنها "غير مقبولة".

وكانت تركيا، التي تعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص الانفصالي باعتبارها السلطة الوحيدة في قبرص، قد دأبت لسنوات على توجيه الانتقادات ضد اتخاذ الإدارة القبرصية الأحادية لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي في مياهها من جانب واحد، بل واستبعاد القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة.

ومن جهتها، تصر أنقرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين القبارصة الأتراك واليونانيين قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات دولية بشأن احتياطيات الهيدروكربونات.

الصفقات وُقعت

وقد شرعت الإدارة القبرصية اليونانية في توقيع صفقات مع جيرانها مصر وإسرائيل، وتأمل في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب تحت البحر إلى اليونان، إذ اعتبرت أنقرة هذه الصفقات تجاوز لبلادها، حيث يتركها خارج منجم الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط تمامًا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، "نجد كلمات الدعم التي قدمها بعض السفراء في الأيام الأخيرة إلى الإدارة القبرصية اليونانية لاكتشافها الهيدروكربونية من جانب واحد في شرق البحر المتوسط في غير مكانها"، لذا "ننصح سفراء الدول المعنية بعدم تجاوز حدودهم".

علاوة على ذلك، تري تركيا أن خطوات أحادية الجانب من جانب الإدارة القبرصية اليونانية لاستغلال احتياطيات الهيدروكربون قبل التوصل إلى اتفاق سلام في قبرص "غير مقبول" ، اتهمت الوزارة الجانب القبرصي اليوناني بتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة.

وأضاف البيان: "كما ذكرنا مرات عديدة من قبل ، فإن بلادنا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".

ظل القبارصة الأتراك معزولين دوليًا منذ إعلان استقلال الجمهورية التركية لشمال قبرص في عام 1983 بعد ما يقرب من عقد من المحاولات الفاشلة لإعادة توحيد الجزيرة التي انقسمت بعد صراع في عام 1974.

وقد حافظت تركيا، التي بموجب معاهدة 1960 على ضمان قانوني للسلام في قبرص، على الأمن في الشمال القبرصي التركي بعد شن تدخل عسكري ردًا على الانقلاب الذي قام به المجلس العسكري اليوناني على الجزيرة.

كما شجعت تركيا التي تقول إنها تسعى لاتفاق "عادل ودائم" في قبرص على إعادة توحيد الجزيرة في استفتاء عام 2004 والذي صوت القبارصة الأتراك لصالحه "نعم" لكن القبارصة اليونانيين صوتوا بـ"لا".