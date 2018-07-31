6.3 مليار دولار ديون مستحقة على مصر نهاية 2018

31 يوليه 2018 - 10:27 ص

تسعى مصر لسداد ديون مستحقة السداد خلال النصف الثاني من العام الجاري وتصل هذه الديون إلى 6.3 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية ديسمبر الماضي 82.9 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري التي نشرها في مايو الماضي.

ومددت مصر أجل ودائع لدولة الإمارات العربية المتحدة كانت تستحق في 2018. وتبلغ فائدة الودائع ما يصل إلى 3.5%، وتستحق أقرب شريحة منها في أبريل 2019، وفقا لـ"المال".

ومنذ عام 2013، قدمت السعودية ودولة الإمارات لمصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار، بما في ذلك ودائع لدى البنك المركزي المصري بملياري دولار لكل منهما.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، بعدما صعدت بشكل مطرد منذ اتفقت البلاد على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في إطار محاولة لإعادة اجتذاب المستثمرين الأجانب وإحياء الاقتصاد.