رسالة مؤثرة من "صلاح" لـ"متعب" بعد قرار الاعتزال

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وجه اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي رسالة شكر وتقدير للاعب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بعد قرار اعتزاله اللعب.

وقال "صلاح" في تغريدة له عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا عماد متعب على كل ما قدمت وكان شرفًا لى اللعب بجوارك".

وأعلن "متعب" منذ ساعات اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامي بدءًا من الموسم الجديد من الدوري المصري.

وقضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

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