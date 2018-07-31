بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

31 يوليه 2018 - 10:44 ص

انتشر مقطع فيديو علي منصات التواصل الاجتماعي يظهر كنس العملة الإيرانية داخل أحد المصارف ، ووضعها في القمامة بسبب الانهيار المستمر الذي يتعرض له الريال الإيراني في الفترة الأخيرة.

وفي موجة الهبوط للريال وصل إلى 111 ألفا و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و500 ريال بحسب موقع أسعار صرف العملات بونباست.كوم.

وقالت مواقع أخرى إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفا و600 ريال ، حيث فقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل الماضي نظرا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات الأمريكية.

وقد تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوي قياسي منخفض جديد ، متجاوزة المئة ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.

وكانت واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر ، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.

الفيديو: