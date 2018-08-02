» القيمة السوقية لشركة «آبل» تصل إلى تريليون دولار

02 أغسطس 2018 - 06:24 م

وصلت القيمة السوقية للشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، إلى تريليون دولار، وفق ما أفادته قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وقفز سهم "آبل" 5.4 في المئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 200.48 دولار أثناء التعاملات أمس (الأربعاء)، بفضل نتائج الشركة التي جاءت أقوى من المتوقع وبرنامج قوي لإعادة شراء الأسهم.

وفي إطار تقريرها الفصلي للربع الثالث من سنتها المالية، قالت "آبل" إنها أعادت شراء ما قيمته 20 بليون دولار من أسهمها وإن عدد الأسهم في نهاية يونيو الماضي انخفض إلى أربعة بليون و842 مليون و917 ألف سهم، وهو ما يعني أن سعر سهمها يجب أن يصل إلى 206.49 دولار لكي تصبح القيمة السوقية للشركة تريليون دولار.