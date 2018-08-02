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بيع جنيه مصري في مزاد مقابل 26.4 ألف دولار

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جنيه مصري
جنيه مصري

متابعات - خالد الشرقاوي

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مزاد

لين نايت

جنيه مصري

عملات نادرة

بيع جنيه مصري مقابل 26.4 ألف دولار، وذلك في مزاد لموقع «لين نايت» الأمريكي، المعني بجمع العملات الورقية والمعدنية النادرة وبيعها.

يعود الجنيه المصري إلى عام 1899، وبيع في المزاد الذي عقد ضمن معرض النقود الورقية الدولية، ويقام في السابع من يونيو كل عام ويستمر أربعة أيام في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية، بحسب صحيفة «ناميستماتيكس نيوز».

وبيعت ورقة مالية بقيمة ألف روبية من إصدار البنك الاحتياطي البورمي، تحمل صورة آخر سلاطين الهند، وكانت حالتها تالفة بعض الشيء.

وبسبب ندرة الورقة التي تعود إلى عام 1939، جعل سعرها يصل إلى 38.400 ألف دولار أي 4 أضعاف قيمتها المحددة.

وخلال المزاد بيعت ورقتين ماليتين من غيانا البريطانية يعود تاريخ إصدارهما إلى 1 يناير 1942.

الورقة الأولى بقيمة 20 دولارا تحمل صورة طائر الطوقان، وكان لونها بنيا أكثر منه بنفسجيا، ووصل سعرها إلى 27.600 ألف دولار، فيما بيعت الورقة الأخرى بقيمة 10 دولارات مقابل 13.200 ألف دولار.



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