مدافع الأهلي: أنتظر إشارة «كارتيرون»

02 أغسطس 2018 - 06:40 م

أبدى أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة خلال المباريات القادمة بمسابقة الدوري العام، مؤكدًا أنه ينتظر إشارة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وأضاف «علاء»، في تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، إنه يتدرب بكل قوة في التدريبات اليومية من أجل الظهور بشكل متميز وقت الدفع به في المباريات.

وأوضح أنه يثق في الحصول على فرصته قريبا، مؤكدًا أنه وقت الحصول عليها سيسعي لإثبات نفسه وإثبات جدارته بالتواجد في الحسابات الفنية.