» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

07 أغسطس 2018 - 02:53 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 607 جنيهات في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18 : 520 جنيها

عيار 21 : 607 جنيهات

عيار 24 : 694 جنيها

الجنيه الذهب : 4860 جنيها

الأوقية: 1215 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.