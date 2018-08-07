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سجناء

الافراج

عفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي، في ثاني قرار بالعفو عن السجناء خلال أسبوع.

وقالت "الداخلية" في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 395 نزيلًا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشَرطي عن 723 آخرين".

ولم يوضح البيان، ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.

والجمعة الماضي، أعلنت الوزارة الإفراج عن 66 سجينًا، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب.


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