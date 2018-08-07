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ذهب لتكفين الميت... فاستيقظ الميت ودفن المكفن

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تكفين الميت
تكفين الميت

خالد الشرقاوي

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دفن

الميت

تكفين

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية خبرا حول وفاة إمام مسجد في إحدى قرى مراكش المغربية، متأثرا بسكتة قلبية.

وجاءت وفاة إمام المسجد نتيجة لسكتة قلبية تعرض لها، عندما استيقظ رجل ميت داخل مغسلة الموتى بينما كان الشيخ يقوم بتكفينه.

وبحسب صحف محلية فإن الرجل المتوفى قد تم نقله للمستشفى وبعد معاينة الأطباء وإصدار شهادة الوفاة.

وبينما جهز ذووه قبره في انتظار وصول جنازته لدفنه استيقظ قبل إخراجه للصلاة عليه مما أدى إلى فزع الحاضرين وإصابة الإمام بسكتة قلبية.

ليحل إمام المسجد مكانه ويدفن بذات القبر عصر اليوم التالي.


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