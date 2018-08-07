إبراهيم سعيد لـ«محمد صلاح»: «اتق الله»

07 أغسطس 2018 - 04:12 م

رد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب والأهلي والزمالك السابق، على سخرية النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ومازحه قائلًا «يا أخي اتقي الله مش كده»، وذلك عندما سخر منه صلاح قائلًا «أنا خايف تطلع بسيلفي وتقول الأكونت كان مسروق».

وكتب إبراهيم سعيد تغريدة على تويتر «يا اخي اتق الله مش كده.. حبيبي أبو صلاح ادعيلي»، ردًا على تغريدة محمد صلاح التي قال فيها: «أنا خايف يا هيما تطلع بسيلفي في الآخر وتقول الاكونت كان مسروق».

وقال إبراهيم سعيد لمتابعيه: «يا جماعة عيب والراجل بيهزر معايا.. ياريت الناس كلها والمشاهير تبقي زي صلاح بروحه الحلوة».