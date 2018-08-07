» «جوجل» يحتفل بميلاد «أبو الطب الحديث» ابن سينا

07 أغسطس 2018 - 04:18 م

بمناسبة مرور 1038 عاما على ميلاد العالم والفيلسوف والمفكر، ابن سينا، اليوم الثلاثاء، يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بإنجازاته في مجالات الطب والأدب والفلسفة.

وقام "جوجل" بعرض شعار لابن سينا، بريشة الفنانة سينثيا يوان تشنج، ومن الممكن رؤيته فقط في المغرب والجزائر وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان والإمارات العربية المتحدة.

ويعد "ابن سينا" واحدا من أعظم المفكرين في العصر الذهبي الإسلامي، وولد في عام 980 ميلادية، في قرية أفشنة بالقرب من بخارى (أوزبكستان حاليا) وبدأ في حفظ القرآن عندما بلغ العاشرة، وعندما بلغ الـ 16، بدأ في دراسة الطب، وبعد مرور عامين بدأ في معالجة المرضى.

ولكن بعد ذلك، شهدت السلالة السامانية (وهي فترة مضطربة في تاريخ المنطقة) نهايتها، دفعت ابن سينا للتجول في المدن والبلدات، والعمل في وظائف متنوعة.

وبسبب سمعته المتنامية في مجال الطب، فإن العلماء توافدوا عليه للمشاركة معه في الدراسات والمناقشة.

وعرف ابن سينا بالعديد من الألقاب، منها "الشيخ الرئيس"، وأطلق عليه الغربيون "أمير الأطباء" و"أبو الطب الحديث" في العصور الوسطى.

ويعد ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولي وصفا صحيحا، كما وصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء من الكثير من الأمراض.

واستقر ابن سينا في نهاية المطاف في أصفهان، وعمل كموظف عند الأمير المحلي، الحاكم، محمد بن رستم دوشمانزيار، وفي خلال تلك الفترة، كتب ابن سينا أعماله الفلسفية والعلمية، والتي تضمنت مواضيع في الكيمياء وعلم الفلك وعلم النفس واللاهوت الإسلامي، واتبع أسلوب أبقراط وجالينوس.

ويُعتقد أن ابن سينا كتب أكثر من 400 كتاب، نجا منها 240 حتى يومنا هذا، وكانت موسوعته الطبية الخمسة، "قانون الطب" أهم إسهاماته في العلوم الطبية.

كما أن من أشهر مؤلفات ابن سينا، موسوعة "الكنسي"، وهي المكونة من 5 مجلدات، وتم ترجمتها في الغرب إلى اللاتينية في القرن الـ 12، وكانت تستخدم كمرجع طبي أساسي في أوروبا حتى القرن الـ 17.

وتوفي ابن سينا في همدان (إيران حاليا) سنة 1037 ميلادية.