المقاولون العرب يهزم نجوم المستقبل 0/2

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فاز فريق المقاولون العرب على نجوم أف سي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر المقاولون على مجريات الشوط الأول، بينما اعتمد فريق النجوم على الهجمات المرتدة، أحرز الهدف اللاعب أحمد علي من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد سمير الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز المقاولون.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد النجوم عند نقطتين في المركز 14.


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