» الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال

طالبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بالتحقيق في مزاعم اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ووصف استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي المزاعم التي كشف عنها القضاء في بنسلفانيا أمس الثلاثاء، بأنها "مزعجة" و"تخلع القلب"، مشددا على ضرورة التحقيق فيها، حسبما نقلت وكالة الاناضول.

وكشفت المحكمة العليا بالولاية الأمريكية عن تورط أكثر من 300 رجل دين كاثوليكي بحالات اعتداء وقعت على مدار 70 عاما، يعتقد أن عدد ضحاياها يتجاوز 1000 طفل.