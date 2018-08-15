ترامب يحظر على مدير الاستخبارات السابق الوصول لمعلومات حساسة

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، التصريح الأمني الخاص بالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون برينان، والذي كان يسمح له بالولوج لمعلومات سرية حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للرئيس الأمريكي قرأته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، حسبما ذكرت وكالة الاناضول.

وقال ترامب، "بما أنني أشغل منصب القائد والرئيس، فإن لدي مسؤولية دستورية فريدة لحماية المعلومات السرية للأمة، بما في ذلك التحكم في الوصول إليها".

وتابع "اليوم، وفاء لهذه المسؤولية، قررت إلغاء التصريح الأمني لجون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (2013 ـ 2017)".

وذكر ترامب، "تاريخيا، كان قادة المخابرات السابقون يتمتعون بالولوج إلى عدد من المعطيات السرية من أجل التشاور مع من يخلفهم في مناصبهم في مختلف القضايا، وبرنان كان يلج إلى هذه المعطيات، ولكن بسبب تصرفاته فلن يكون له ذلك من جديد".

وقال إن "عددا من الأمور تُطرح حول نزاهة ومصداقية برنان"، دون مزيد من التوضيح.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الحالية تبحث سحب التصريحات الأمنية عن مسؤولين سابقين.

وأوضحت أنه من أبرز هؤلاء جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق (الذي طرد من قبل ترامب)، ومايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي، وسالي ييتس نائبة وزير العدل الأمريكي السابق، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة.

وللتصريح الأمني (security clearance ) عدة مستويات، ويمنح بعض مسؤولي المخابرات الولوج إلى عدد من المعلومات والمعطيات الأمنية الحساسة.

وانتقد جون برينان الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة، أبرزها بعد قمة هلسنكي التي جمعت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو / تموز الماضي، حيث اتهم برينان ترامب بـ "الخيانة".