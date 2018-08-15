  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:00 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

ليفربول يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

أتلتيكو

أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب الريال

الدكتور مصطفى الفقي

الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات

الطفل ضحية الطهارة وعائلته

عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

البرلمان

دعوة في مصر لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

عبد الموجود الدرديري

قيادي إخواني بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل

السيسي والبشير

السيسي يوجه بالمساعدات العاجلة للسودان

القس الأمريكي أندرو برونسون

تعرف بالتفاصيل على بطل الأزمة الأمريكية التركية

أرشيفية

رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف

الشيخ محمد سعيد رسلان

معركة تكسير عظام بين السلفيين بسبب «سعيد رسلان»

ترامب يحظر على مدير الاستخبارات السابق الوصول لمعلومات حساسة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

أخبار متعلقة
#

في سابقة تاريخية .. أوباما يهاجم ترامب بكلمات نارية

#

«لجان الإخوان» أشد سفالة من «الدولجية»

#

مذاكرات تكشف رد فعل ماكرون وأوباما على فوز ترامب برئاسة أمريكا

#

رسميًا.. «بومبيو» وزيرًا للخارجية الأمريكي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، التصريح الأمني الخاص بالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون برينان، والذي كان يسمح له بالولوج لمعلومات سرية حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للرئيس الأمريكي قرأته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، حسبما ذكرت وكالة الاناضول.

وقال ترامب، "بما أنني أشغل منصب القائد والرئيس، فإن لدي مسؤولية دستورية فريدة لحماية المعلومات السرية للأمة، بما في ذلك التحكم في الوصول إليها".

وتابع "اليوم، وفاء لهذه المسؤولية، قررت إلغاء التصريح الأمني لجون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (2013 ـ 2017)".

وذكر ترامب، "تاريخيا، كان قادة المخابرات السابقون يتمتعون بالولوج إلى عدد من المعطيات السرية من أجل التشاور مع من يخلفهم في مناصبهم في مختلف القضايا، وبرنان كان يلج إلى هذه المعطيات، ولكن بسبب تصرفاته فلن يكون له ذلك من جديد".

وقال إن "عددا من الأمور تُطرح حول نزاهة ومصداقية برنان"، دون مزيد من التوضيح.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الحالية تبحث سحب التصريحات الأمنية عن مسؤولين سابقين.

وأوضحت أنه من أبرز هؤلاء جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق (الذي طرد من قبل ترامب)، ومايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي، وسالي ييتس نائبة وزير العدل الأمريكي السابق، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة.

وللتصريح الأمني (security clearance ) عدة مستويات، ويمنح بعض مسؤولي المخابرات الولوج إلى عدد من المعلومات والمعطيات الأمنية الحساسة.

وانتقد جون برينان الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة، أبرزها بعد قمة هلسنكي التي جمعت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو / تموز الماضي، حيث اتهم برينان ترامب بـ "الخيانة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات
» شاهد .. خطوبة هنا الواهد وأحمد فهمي وسط حضور عائلي
» الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال
» المتحدث العسكري ينشر فيلم «ملحمة وطنية.. بسواعد مصرية»
» السيسي يصدق على قانون «منح الجنسية مقابل وديعة»
» بالفيديو.. برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر
» رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف
» وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية
» بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني
» محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي
» إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر