» الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي إن الرئيس السادات لم يكن يوما ينتمي الى الاخوان ، مشيرا الى ان أخطر ما قاله "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة".

وأضاف "الفقي" في حوار له مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": " إنه عندما حدثت نكسة 67 ردد كثيرون أن السبب هو البعد عن الله"، لافتًا إلى أنهم نصحوا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ألا يظهر إلا في المناسبات الدينية.

وأشار "الفقي" إلى أن البابا شنودة تصور أنه سيتعامل مع السادات كما تعامل البابا كيرلس مع جمال عبدالناصر، مضيفا :" لم يكن هناك كيمياء بين الرئيس السادات والبابا شنودة".