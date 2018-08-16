  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

ليفربول يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

أتلتيكو

أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب الريال

الدكتور مصطفى الفقي

الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات

الطفل ضحية الطهارة وعائلته

عائلة "ضحية الطهارة" تطالب بسفره للعلاج بالخارج

البرلمان

دعوة في مصر لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

عبد الموجود الدرديري

قيادي إخواني بارز: الإسلام وحده ليس هو الحل

السيسي والبشير

السيسي يوجه بالمساعدات العاجلة للسودان

القس الأمريكي أندرو برونسون

تعرف بالتفاصيل على بطل الأزمة الأمريكية التركية

أرشيفية

رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف

الشيخ محمد سعيد رسلان

معركة تكسير عظام بين السلفيين بسبب «سعيد رسلان»

تخصيص 1080 خطيب لإقامة صلاة عيد الأضحى في القليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

غلق معبر رفح 6 أيام لإجازة عيد الأضحى

#

زيادة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمنيا إلى 157

#

نواب: هذه أسباب منح ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة

#

لا يجوز الأضحية بأغنام تتغذى على القمامة

في

خطيب

تخصيص

القليوبية

صلاة

أكد الشيخ صفوت فاروق أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 540 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب في المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيرًا إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد .

وأضاف ابوالسعود، أنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الأضحى وتم تخصيص 1080خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله في حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة ؛ منوها إلى صدور تعليمات مشددة بوقف الأجازات لجميع العاملين بدءأ من العامل وحتى الأمام في المساجد .

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بأنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة لصلاة العيد،  بالتنسيق مع مديرو الإدارات التابعة لها ومن خلال طلبات تقدموا بها لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد وتم اعتماد تلك الساحات من وزارة الأوقاف مؤكدا أنه تم اختيار الساحات وفقا لمعايير وضوابط مشددا على جميع مديرى الادارات والمفتشين والأئمة بمنع أى أمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الفقي: هذه أخطر جملة قالها السادات
» شاهد .. خطوبة هنا الواهد وأحمد فهمي وسط حضور عائلي
» الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال دين كاثوليك جنسيا على أطفال
» المتحدث العسكري ينشر فيلم «ملحمة وطنية.. بسواعد مصرية»
» السيسي يصدق على قانون «منح الجنسية مقابل وديعة»
» بالفيديو.. برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر
» رافضون لمبادرة «الإخوان»: ردة للخلف
» وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية
» بالفيديو.. وعد «ميسي» لجماهير برشلونة الإسباني
» محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي
» إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر