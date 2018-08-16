تخصيص 1080 خطيب لإقامة صلاة عيد الأضحى في القليوبية

أكد الشيخ صفوت فاروق أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 540 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب في المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيرًا إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد .

وأضاف ابوالسعود، أنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الأضحى وتم تخصيص 1080خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله في حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة ؛ منوها إلى صدور تعليمات مشددة بوقف الأجازات لجميع العاملين بدءأ من العامل وحتى الأمام في المساجد .

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بأنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة لصلاة العيد، بالتنسيق مع مديرو الإدارات التابعة لها ومن خلال طلبات تقدموا بها لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد وتم اعتماد تلك الساحات من وزارة الأوقاف مؤكدا أنه تم اختيار الساحات وفقا لمعايير وضوابط مشددا على جميع مديرى الادارات والمفتشين والأئمة بمنع أى أمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد .