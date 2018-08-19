هذا ما قاله موقع مثلى عن "خالد أبو النجا "

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تحت عنوان "ممثل حاصل على جوائز يدعم المجتمع المثلي في مصر"، أشاد موقع "جاي ستار نيوز" البريطاني، والمهتم بأخبار المثليين ومزدوجي الميول الجنسي حول العالم، بدعم الممثل خالد أبو النجا، للمثليين "علنيًا" في مصر، واصفًا الخطوة بـ"الجريئة".

وتابع الموقع، في تقريره، أن أحد أشهر الممثلين في مصر قام بخطوة "جريئة" في التحدث علنًا لدعم مجتمع المثليين في بلاده، بحسب قول الموقع .

وقام خالد أبو النجا بالتغريد إلى أتباعه البالغ عددهم 2.5 مليون شخص، مطالبًا بإنهاء "معاناة" الأشخاص المثليين، وفق قوله.

وقال "أبو النجا" في تغريدته: "يولد الناس المثليون مع الميول الرومانسية أو الاجتذاب نحو نفس الجنس وهذا موثق علميًا الآن، تمامًا مثل استدارة الأرض"، مضيفًا أن "الجهل بهذه الحقائق هو ما يفتقر إليه المجتمع لفهم ما يعانيه المثليون جنسياً".

وأشار الموقع إلى أن سرعان ما انتشرت التغريدة مع أكثر من 2500 تعليق، منهم من دعم والكثير من انتقد خطوة "أبو النجا".

ونوه التقرير بأن ليست هذه هى المرة الأولى التي يظهر فيها "أبو النجا" دعمه لمجتمع المثليات والمثليين في مصر، ففي عام 2015، كان أحد أوائل المشاهير العرب الذين يظهرون دعمهم لمجتمع المثليين.

وقد قام "أبو النجا" بالتغريد، معلنًا دعمه لقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي جعل الزواج من نفس الجنس "قانوني"، كما نشر صورة له على فيس بوك مرتديًا قميص "قوس قزح".

وذكر الموقع، في نهاية تقريره، أن خالد أبو النجا هو منتج ومخرج وممثل حائز على جوائز عدة، وقد عمل أيضًا سفير للأمم المتحدة للنوايا الحسنة منذ عام 2007.

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