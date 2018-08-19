» طالب يعتدى جنسيًا على طفل داخل مسجد

19 أغسطس 2018 - 11:56 ص

ألقت قوات الأمن القبض على متهم يدعى أ . ع 18 عامًا وهو طالب ، نسبت إليه التعدى على طفل جنسيا داخل مسجد بطوخ فى القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الطفل على أطباء مستشفى طوخ أكدوا واقعة التعدي، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي.

واعتدى الطالب على طفل عمره "8 سنوات" جنسيًا داخل دورة مياه بمسجد بقرية تابعة لمركز شرطة طوخ، وهدده بالقتل حال إبلاغ أسرته بالأمر.

وعلمت خالة المجني عليه بالواقعة واصطحبته إلى مركز شرطة طوخ وتحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم، وجرى عرض الطفل على مستشفى طوخ وأثبتت تعرض الطفل للتعدي الجنسي، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

كان العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا يفيد تعرض طفل يدعى «م م – 8 سنوات» بالصف الثاني الابتدائي، للتعدي الجنسي داخل دورة مياه أحد المساجد بقرية تابعه لمركز شرطة طوخ.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث طوخ والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، وتبين أن الطفل كان في المسجد وعقب صلاة العصر استدرجه طالب بالصف الأول إلى دورة المياه وقام بالتعدي الجنسي عليه ثم هدده بعد ذلك بعدم إبلاغ أحد بالواقعة، إلا أن المجني عليه عاد إلى منزله يبكى فسألته خالته وأخبرها بما فعله به المتهم، فاصطحبته إلى مركز الشرطة، وحررت محضرًا اتهمت فيه المتهم بالتعدي الجنسي على نجل شقيقتها.