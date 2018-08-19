شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

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اول رحلة.

نقل العبيد

ذكري 500 عام

الأمريكتين

تحل في شهر أغسطس ذكرى مرور 500 عام على بدء تجارة الرقيق المرعبة، حيث تم نقل الملايين من القارة السوداء إلى  الأمريكتين.

كان تشارلز الأول ملك إسبانيا قد أصدر مرسومًا عام 1518م، بنقل الأفارقة المختطفين من أفريقيا إلى الأمريكتين، حيث كان النقل قبل هذه الفترة يتم إلى إسبانيا والبرتغال.

ومع اكتشاف الرحالة كريستوف كولومبوس للبحر الكاريبي 1492م، قرر تشارلز الأول فتح باب جديد لهذه التجارة غير الآدمية في هذه المنطقة.

وقد تم نقل 10 ملايين أفريقي خلال 350 عامًا بين القارتين علي رحلات متفرقة، حيث لقي 1.8 مليون أفريقي مصرعه خلال هذه الرحلات بسبب التكدس داخل السفن، وسوء التغذية.

وكانت معظم رحلات الرعب تخري من السنغال وسيراليون وغينيا، وما زالت آثار هذه الرحلات ومعاناتها باقية إلى الآن في الفقر والعنصرية واللا مساواة.

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