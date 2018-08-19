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طفل يشنق نفسه ويترك هذه الرسالة

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متابعات- الدويني فولي

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أقدم طفل، 11 عامًا، على التخلص من حياته، اليوم الأحد، بعدما شنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بمنطقة «الجمباز» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الزقازيق المركزي، يفيد بوصول جثة «كريم.ع» 11 عامًا، تلميذ بالصف السادس الابتدائي. وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل أقدم على التخلص من حياته بعدما شنق نفسه ببنطال لفه حول عنقه وثبت طرفه بدولاب داخل غرفة نومه، فيما لم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته.

وكشفت التحريات عن أن الطفل انتحر حزنًا على وفاة خاله «محمود.ا» 20 عاما، والذي لقي مصرعه غرقًا في مياه قناة السويس قبل أيام، حيث كتب الطفل رسالة لأسرته، قال فيها: «ذهبت إلى العالم الآخر لمقابلة خالي».

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5247 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018.

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