كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء

21 أغسطس 2018 - 10:54 ص

بعد الاتهامات التي وجههت للاعب المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح بأنه قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه، أعلن الحكم الإنجليزى الشهير، مارك كلاتنبيرج، أنه برىء.



جاء ذلك أثناء مباراة ليفربول وكريستال بالاس التى أقيمت مساء أمس على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

وأثارت ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم مايكل أوليفير لصالح ليفربول، وتمكن جيمس ميلنر عن طريقها من تسجيل الهدف الأول فى شباك كريستال بالاس، ردود أفعال واسعة فى وسائل الإعلام الإنجليزية والنقاد، حيث اتهم البعض النجم المصرى محمد صلاح بادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وقال مارك كلاتنبيرج، فى تصريحات لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، "الحكم كان محقاً باحتساب ركلة جزاء لنادى بعد وجود تدخل من ساكو على محمد صلاح، وكذلك كان محقاً بطرد بيساكا الذى قام بعرقلة اللاعب المصرى المنفرد بمرمى كريستال بالاس".

وأضاف الحكم الذى أدار المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأوروبية التى جمعت منتخبى فرنسا والبرتغال قبل عامين، "حينما شاهد مايكل أوليفر ساكو قريباً من محمد صلاح كان سيقول لنفسه هل سيكون هناك تدخل؟ وحدث ذلك، كحكم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن اللاعب المصرى ربما لن يسقط لو كان يملك فرصة لكى يسجل، القرار صحيح والحكم كان بموقف مثالى لاحتساب ركلة الجزاء".

تابع، “نفس الشىء بالنسبة للبطاقة الحمراء الحمراء، محمد صلاح كان متوجهاً للمرمى وكان خارج منطقة الجزاء، لن يسقط بدون وجود احتكاك وبالفعل هناك احتكاك، حيث كان صلاح يجرى والتدخل كان كافياً ليفقده توازنه، ولو كان الخطأ داخل منطقة لجزاء لتم احتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء".