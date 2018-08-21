» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى

21 أغسطس 2018 - 11:38 ص

زار عصام البديوى، محافظ المنيا، مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قدم التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم العيدية وملابس العيد للأطفال.

رافق المحافظ في زيارته محمد سيد رئيس مدينة المنيا والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة.

استمع المحافظ لطلبات عدد من الأطفال، ووعد بتلبيتها، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، قائلاً: "إننا جميعًا مسئولون عن إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم، والمحافظة لن تتوان في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة".