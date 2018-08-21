» محافظ القليوبية الأطفال تلعب علي كتفه ويرسم علم مصر علي وجهم

في لفتة إنسانية من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أثناء زيارته اليوم لدار رعاية الأيتام للبنات ببنها حيث قام باللهو مع الأطفال الأيتام أثناء تفقده عنبر لـ 40 طفل يتيم والذي لا يتجاوز سنهم عامين وهم في عمر الزهور شعر المحافظ انه وسط أولاده أو أحفاده وظل يلهو معهم ويداعبهم وظل الأطفال يلتفتون حوله ويجلسون علي رجله ويركبون علي أكتافه في مشهد أبوي وليس محافظ، وكلما قام المسئولين في الدار بسحب أو إنزال الأطفال من علي كتفه كان يرفض بشدة وطلب منهم الابتعاد عنهم وطرقهم يلهون معه.

كما قام المحافظ برسم علي مصر بالألوان المائية علي وجه الأطفال وصاح معهم تحيا مصر تحيا.

كما قام المحافظ بمداعبة الفتيات واللعب معهم بالكرة واصطحابهم من ايديهم وتوصيلهم الي مكان جلوسهم واستمع لمطالبهم ووعد بتنفيذها كما امر علي الفور بتوفير بعض الاجهزة لاحد الفتيات المقبلة علي الزفاف.