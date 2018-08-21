  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
المحافظ يرسم علي مصر

محافظ القليوبية الأطفال تلعب علي كتفه ويرسم علم مصر علي وجهم

حديقة الحيوان

شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور

الطالب والمحافظ

يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية

المحافظ يوزع الهداية للايتام

محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين

حدث تصادم

بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

محافظ لمني

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

الرئيس السيسي

بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية

محمد صلاح

كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء

وزير المالية

بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين

رمي الجمرات

الحجاج يرمون الجمرات فى منى

بالصور

محافظ القليوبية الأطفال تلعب علي كتفه ويرسم علم مصر علي وجهم

آخر الأخبار

المحافظ يرسم علي مصر
المحافظ يرسم علي مصر

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ البنك المركزي يكشف سرًا بـ20 مليار دولار

#

355 مليون الخطة الاستثمارية الجديدة بالقليوبية

#

صناعة الدواء ومشاكلها في مصر

#

محافظ القليوبية يقود مسيرة حاشدة ببنها

مصر

الأطفال

على

محافظ

القليوبية

في لفتة إنسانية من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أثناء زيارته اليوم لدار رعاية الأيتام للبنات ببنها حيث قام باللهو مع الأطفال الأيتام أثناء تفقده عنبر لـ 40 طفل يتيم والذي لا يتجاوز سنهم عامين وهم في عمر الزهور شعر المحافظ انه وسط أولاده أو أحفاده وظل يلهو معهم ويداعبهم وظل الأطفال يلتفتون حوله ويجلسون علي رجله ويركبون علي أكتافه في مشهد أبوي وليس محافظ، وكلما قام المسئولين في الدار بسحب أو إنزال الأطفال من علي كتفه كان يرفض بشدة وطلب منهم الابتعاد عنهم وطرقهم يلهون معه.

كما قام المحافظ برسم علي مصر بالألوان المائية علي وجه الأطفال وصاح معهم تحيا مصر تحيا.

كما قام المحافظ بمداعبة الفتيات واللعب معهم بالكرة واصطحابهم من ايديهم وتوصيلهم الي مكان جلوسهم واستمع لمطالبهم ووعد بتنفيذها كما امر علي الفور بتوفير بعض الاجهزة لاحد الفتيات المقبلة علي الزفاف.









تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» محافظ القليوبية الأطفال تلعب علي كتفه ويرسم علم مصر علي وجهم
» شاهد.. مواقف طريفة من الحيوانات مع الجمهور
» يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية
» محافظ القليوبية يوزع أموالاً وهدايا على الأيتام والمسنين
» تعرف على الفوائد السحرية للكركم
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى
» بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا
» بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أجهزة الأمن بحلول عيد الأضحى
» شاهد .. طريق سهلة لعمل طواجن اللحمة
» بالفيديو.. طريقة جديدة لعمل "فتة اللحم"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء