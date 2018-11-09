للمرة الثالثة.. الترجي بطلًا لأفريقيا على حساب الأهلي

09 نوفمبر 2018 - 11:01 م

توج فريق الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم،الجمعة، بإستاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان لقاء الذهاب قد أنتهى بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف لهدف ، وبذلك يتوج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه فيما قدم الاهلي عرضاً باهتاً وعشوائية واضحة وبلا روح يستحق خسارة اللقب للمرة الثانية بعدما سبق وخسر اللقب الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

بداية حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق الفريقين وقتاً لجس النبض وتعرض وليد سليمان لإصابة بسيطة غادر على اثرها ارض الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لأستكمال المباراة.

حاول لاعبو الاهلي أمتلاك الكرة وأبعاد الخطورة عن مرمى محمد الشناوي وقاد سامح الدربالي هجمة خطرة في الدقيقة 11 لكن محمد هاني أنقذ الموقف قبل أن يُسدد غيلان الشعلالي كرة ضعيفة تصل في "يد" الشناوي الذى أمسك الكرة بثبات.

بمرور الوقت نشط أداء الترجي وحاول الوصول كثيراً إلى مرمى الشناوي وأشهر الحكم الأثيوبي بطاقة صفراء لوليد سليمان وأخرى للاعب الترجي فوسيني كوليبالي للخشونة.

وطالب لاعبو الترجي باحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة سعد سمير لـ"طه ياسيني الخنيسي لاعبي الترجي لكن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما رفض بعدما أكد له طاقم تحكيم "الفار" بعدم أحقية الخنيسي في الحصول على ركلة جزاء.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت سيطرة واضحة من الترجي وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة لكنه إستكمل المشاركة ، وسجل سعد بقير الهدف الاول للترجي في الثواني الأخيرة من هذا الشوط مُستغلاً تمريرة سحرية من طه الخنيسي وأودعها في شباك الشناوي مُستغلاً غياب الرقابة من جانب دفاع الاهلي بعدها أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الترجي الشوط الثاني ضاغطاً أيضاً مقابل سلبية واضحة من الاهلي الذى فشل في تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل يمثل خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وسقط عمرو السولية على الأرض للإصابة وتلقي العلاج سريعاً وواصل المشاركة في المباراة .

وسجل سعد بقير الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 54 من رأسية جيدة فشل الدفاع الأهلاوي في التعامل معها وترك بقير يُسدد برأسه دون أدنى رقابة .

وخرج ميدو جابر الذى كان أحد نقاط ضعف الاهلي الواضحة وشارك كريم نيدفيد بدلاً منه ، كما شارك صلاح محسن بدلاً من محمد هاني.

حاول الاهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى بسبب العشوائية وعدم الأنسجام الواضح بين اللاعبين ودفع كارتيرون بأخر أوراقه ودفع بأحمد حمودي بدلاً من عمرو السولية الذى خرج للاصابة.

وتصدى الشناوي لكرة قوية من جانب أنيس البدري لاعب الترجي في الدقيقة 79 ،وواصل الاهي اللعب بعشوائية غريبة وبصورة لا يستحق معها الفوز باللقب وأخطأ حسام عاشور في تمرير الكرة لتصل إلى أنيس البدري الذى أنطلق بالكرة وسدد تصويبة قوية تسكن شباك الشناوي مُحرزاً الهدف الثالث للترجي.

حاول الاهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بسقوط مروع للأهلي بثلاثية نظيفة ويخسر اللقب الافريقي.