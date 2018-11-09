الجيش اليمني يعلن مقتل 47 حوثياً في معارك جنوبي البلاد

09 نوفمبر 2018 - 10:10 م

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 47 من مسلحي جماعة "الحوثيين"، في معارك بمديرية "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصدر ميداني لم يسمه، إن مواجهات اندلعت الجمعة، عقب محاولة مجاميع من الحوثيين التسلل نحو مواقع في منطقة الحقب بمديرية دمت.



وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش رصدت تحركات الحوثيين وشنت هجوما مضاداً، و"أجبرتهم على التراجع والفرار".



ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 47 من مسلحي جماعة الحوثي، وجرح آخرين.



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.



من جهة أخرى، قال مصدر محلي بمنطقة الحقب، لوكالة الأناضول، إن امرأتين قتلتا وجرحت أخرى وطفلين، جراء قصف شنه مسلحو الحوثي، بقذائف الهاون على المنطقة.



والاثنين الماضي، أعلن الجيش اليمني، حملة عسكرية لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، اللتين لا تزالان تحت سيطرة الحوثيين.



ونجح الجيش في السيطرة على موقع استراتيجية أبرزها جبل "ناصة" الذي يعد أعلى قمة جبلية في محافظة الضالع، إضافة إلى تحرير سبعة قرى بمديرية دمت، ووصلت قواته إلى الأطراف الجنوبية لمركز المديرية.



وتسيطر الحكومية اليمنية على سبع مديريات بمحافظة الضالع، فيما لا تزال مديريتي دمت وجبن تخضعان لسيطرة الحوثيين.



ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

