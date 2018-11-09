الأردن.. ارتفاع ضحايا السيول إلى 8 بعد مصرع غطاس

09 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أعلن الدفاع المدني الأردني، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى السيول التي تجتاح البلاد إلى 8 أشخاص بعد مصرع غطاس.



جاء ذلك في تصريح الناطق الإعلامي للدفاع المدني الرائد إياد العمرو، للأناضول.



وقال العمرو: "الحصيلة حتى الآن هي 7 مواطنين، وارتفع العدد إلى 8 بعد استشهاد أحد غطاسي الدفاع المدني".



ويشهد الأردن حالة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى تشكل سيول جارفة في عدد من مناطق المملكة.



واستدعت الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، تدخل كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجيش.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مدير التوجيه المعنوي بالجيش العميد عودة الشديفات قوله: "إن القوات المسلحة حركت طائرات وقوارب وناقلات جنود ووحدات مدفعية للإنقاذ وتوفير الإنارة لإجراء عمليات البحث في المناطق التي داهمتها السيول".



وأضاف الشديفات وفق المصدر ذاته "إن ناقلات الجنود تتوجه الآن إلى مناطق الجفر (أقصى الجنوب الشرقي) لإنقاذ بعض المواطنين، وأن وحدات المدفعية تقوم بتوفير الإنارة لفرق الإنقاذ في منطقة الوالة".

