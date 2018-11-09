تفاصيل مصرع مصري غرقًا جراء السيول في الكويت

09 نوفمبر 2018 - 10:50 م

لقي وافد مصري مصرعه غرقًا، مساء الجمعة، جراء سيول ضربت الكويت، وفق مصدر أمني.



وفي تصريح للأناضول، قال المصدر إن "وافدًا يحمل الجنسية المصرية، لقي مصرعه"، موضحًا أن "التشخيص المبدئي يظهر أن الوفاة ناتجة عن الغرق".



من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، من سيول ضربت منطقة "الفحيحيل" جنوبي البلاد.



وقالت الإدارة، في بيان، إنه "تم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية لتحديد هوية المتوفي".



ومساء الجمعة، تجدد هطول الأمطار الغزيرة الأمطار في الكويت، وتحولت إلى سيول جرفت المركبات، وداهمت المنازل، وسط استنفار من مختلف الجهات الحكومية.



وقال رئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح، في بيان، إن: "الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع في جميع مناطق البلاد، على خلفية عدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليا ويصاحبها هطول أمطار غزيرة".



كما أعلن الجيش والحرس الكويتيين، الجمعة، مساهمتهما في معالجة آثار تجمعات الأمطار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا.



من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم "جامعة الكويت" (حكومية)، مثنى الرفاعي، إغلاق جميع مواقع الحرم الجامعي، وإلغاء الاختبارات المقررة للسبت، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة.



وقال الرفاعي، في بيان، إن ما تقدم يأتي على توجيهات الرئيس الأعلى للجامعة، وزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي.



بدورها أعلنت شركة نفط الكويت (حكومية)، الجمعة، حالة الطوارئ بسبب جراء الأمطار الغزيرة والظروف الجوية التي تسود البلاد.



وأكد الناطق الرسمي للشركة، نائب الرئيس التنفيدي للشؤون الإدارية والمالية، أحمد الحمد، في بيان، أن "الفرق المعنية متواجدة، وتقوم بالتعامل مع كافة البلاغات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة أولا بأول".



كما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية (حكومية)، ووزارات الدولة الأخرى المعنية (الداخلية والأشغال والبلدية والصحة والكهرباء والماء والنفط)، والإدارة العامة للإطفاء، حالة الطوارئ، لمواجهة السيول الناتجة عن الأمطار التي حولت الشوارع في بعض المناطق إلى وديان.

