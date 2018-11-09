البشير: حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا

09 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أعرب الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، عن حرص بلاده على تعزيز علاقتها مع روسيا بما يحقق المصالح المشتركة.



جاء ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة (مقر الضيافة الرسمي) نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رئيس وفد روسيا في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، حسب بيان للرئاسة السودانية، اطلعت عليه الأناضول.



وعبر البشير، عن تقدير السودان للمواقف الروسية الداعمة لبلاده في كافة المحافل الدولية.



وفي ذات البيان، قال وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، إن الرئيس السوداني، اطلع خلال اللقاء على نتائج اجتماعات التشاور السياسي بين البلدين، التي عقدت الجمعة.



وأشار أن "المسؤول الروسي سيجري عدد من اللقاءات مع رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، وعدد من المسؤولين بالدولة".



من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، حسب ذات المصدر، إن "اللقاء يعتبر خطوة إلى الأمام في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتعميق الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة".



وفي وقت سابق الجمعة، اتفق السودان وروسيا، على ضرورة التنسييق، وتعزيز القدرات المشتركة، لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة الإفريقية والشرق الأوسط، في ختام اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي استغرقت يوما.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، زار البشير، روسيا، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا قضايا، اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين.

