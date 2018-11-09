» ترامب يعتزم إقالة وزير التجارة لهذا السبب

09 نوفمبر 2018 - 11:10 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إقالة وزير التجارة ويلبور روس، قبل نهاية 2018.



وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ترامب، يفكر في تعيين رئيسة دائرة الشركات الصغيرة ليندا ماكماهون، خلفًا لـ"روس".



ولفتت إلى أن "ماكماهون"، التي شغلت منصب المدير التنفيذي لشركة "المصارعة العالمية الترفيهية"، قد توافق على تعيينها وزيرة للتجارة في حال تلقيها عرضًا بذلك.

