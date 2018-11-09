  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:19 ص
بحث متقدم
محمد أبو تريكة

تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين

برلماني يشن هجوم ناري على لاعبي الأهلي ويوجه رسالة لـ"الخطيب"

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

سيول الكويت

تفاصيل مصرع مصري غرقًا جراء السيول في الكويت

الترجي

للمرة الثالثة.. الترجي بطلًا لأفريقيا على حساب الأهلي

القطن المصري

مطلب برلمانى بإلغاء زراعة القطن.. وخبراء: «ميتردش عليه»

زواج قاصرات (أرشيفية)

«10 سنوات للمتورطين بزواج القاصرات».. وبرلمانى: مخالف للشرع

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

فيضان - أرشيفية

فيضان كبير يجتاح بلدًا عربيًا خلال ساعات

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

إعلام أمريكي:

ترامب يعتزم إقالة وزير التجارة لهذا السبب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

جمعة: تحديد النسل ضرورة في هذه المجتمعات

#

بالصور.. تفاصيل لقاء «السيسي» برئيس جمهورية تتارستان

#

محافظ الشرقية يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة مدير مدرسة

#

جولة جديدة في حرب التغريدات بين أمريكا وإيران

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إقالة وزير التجارة ويلبور روس، قبل نهاية 2018.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ترامب، يفكر في تعيين رئيسة دائرة الشركات الصغيرة ليندا ماكماهون، خلفًا لـ"روس".
ولفتت إلى أن "ماكماهون"، التي شغلت منصب المدير التنفيذي لشركة "المصارعة العالمية الترفيهية"، قد توافق على تعيينها وزيرة للتجارة في حال تلقيها عرضًا بذلك.
وجاءت تقارير الإعلام الأمريكي حول إقالة وزير التجارة، بعد يومين من استقالة وزير العدل، جيف سيشنز، من منصبه، بناء على طلب من ترامب. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لمدرب الترجي بعد الفوز على الأهلي
» ترامب يعتزم إقالة وزير التجارة لهذا السبب
» السيول تجبر وزير الأشغال الكويتي على الاستقالة
» استشهاد فلسطيني وإصابة 37 برصاص الاحتلال في غزة
» حقيقة الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» الأمين العام للأمم المتحدة : الشعوب لم تعد تصدقنا
» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 3 قتلى
» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"
» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بمطروح

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة