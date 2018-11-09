وزير الاستخبارات الإسرائيلى يدعو دول الخليج لهذا الأمر

09 نوفمبر 2018 - 11:20 م

قال يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلى، بعد زيارة إلى سلطنة عمان، إن على بلاده ودول الخليج العربية التعاون فى مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجارى والسياحة.



وكان كاتس، الذى يشغل أيضا منصب وزير النقل، فى العاصمة العمانية مسقط هذا الأسبوع لحضور مؤتمر عن النقل. وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان قابوس.



وقال كاتس لوكالة رويترز عبر البريد الإلكترونى: «من وجهة نظرى يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع.. لدى إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والرى والزراعة والدواء».



ولا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية إلا بدولتين عربيتين هما مصر والأردن على الرغم من أن نتنياهو ألمح فى عدة مناسبات إلى تحسن العلاقات مع دول الخليج.



وتعتبر إسرائيل أن دول الخليج حليف طبيعى فى مواجهة إيران.



وقال كاتس إن الزيارات العلنية التى قام بها وزراء إسرائيليون فى الآونة الأخيرة للخليج «تأتى فى إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين.. وكلاهما فى مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص».

